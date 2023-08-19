Полуголый мужчина с топором бросался на автомобили на трассе в Перми

Полуголый мужчина ходил по автотрассе Пермь – Краснокамск и бросался на проезжающие мимо машины с топором. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД.

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Как рассказали в полиции Перми, местные жители сообщили, что на трассе мужчина в неадекватном состоянии мешает движению автомобилей. На записи видно, как водителю легковушки пришлось уворачиваться от мужчины, который замахнулся на автомобиль топором. Водители задержали пешехода и удерживали его до приезда полицейских.