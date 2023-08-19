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Полуголый житель Перми кидался на машины с топором

Полуголый мужчина ходил по автотрассе ПермьКраснокамск и бросался на проезжающие мимо машины с топором. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД.

Полуголый мужчина с топором бросался на автомобили на трассе в Перми
© Кадр видео

Как рассказали в полиции Перми, местные жители сообщили, что на трассе мужчина в неадекватном состоянии мешает движению автомобилей. На записи видно, как водителю легковушки пришлось уворачиваться от мужчины, который замахнулся на автомобиль топором. Водители задержали пешехода и удерживали его до приезда полицейских.

Задержанным оказался житель Перми 1988 года рождения. Отмечается, что его с травмами доставили в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку, опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства происшествия.

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