В Бурятии ввели режим ЧС

Власти Бурятии ввели в республике режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием железнодорожных путей. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"Провел комиссию по ситуации в Северо-Байкальском районе. В Бурятии введен режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами", - написал Цыденов.
Он отметил, что в данный момент привлекается дорожная и строительная техника, работающая у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы.
"ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога - прим. ТАСС) также принимает все меры для ликвидации последствий. Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке", - уточнил глава региона.
19 августа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В связи с размывом железнодорожных путей был задержан поезд № 97 сообщением Тында - Кисловодск. На ВСЖД был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб.