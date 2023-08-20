В Бурятии ввели режим ЧС

"ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога - прим. ТАСС) также принимает все меры для ликвидации последствий. Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке", - уточнил глава региона.