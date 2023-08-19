Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

Во Владимире число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой увеличилось до 76 человек, среди них 19 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

© МТРК «Мир» / Алан Кациев

Расследование в связи с массовым отравлением началось в четверг. От посетителей пунктов общественного питания стали поступать жалобы на недомогание в связи с острой кишечной инфекцией. Предварительно установлено, что они ели шаурму, приобретенную с 15 по 17 августа в пяти точках общепита. Лабораторные исследования показали, что пища была заражена сальмонеллой.

По данным на 13.00 пятницы было выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью. «В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей», – отметили в ведомстве.

По данным медорганизаций, госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей, еще 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести.