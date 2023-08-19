Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

Во Владимире число заболевших после посещения точек быстрого обслуживания с шаурмой увеличилось до 76 человек, среди них 19 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Расследование в связи с массовым отравлением началось в четверг. От посетителей пунктов общественного питания стали поступать жалобы на недомогание в связи с острой кишечной инфекцией. Предварительно установлено, что они ели шаурму, приобретенную с 15 по 17 августа в пяти точках общепита. Лабораторные исследования показали, что пища была заражена сальмонеллой.
По данным на 13.00 пятницы было выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью. «В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шесть детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей», – отметили в ведомстве.
По данным медорганизаций, госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей, еще 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести.
Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.