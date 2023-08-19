Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве
Суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа на юге столицы. Об этом в субботу, 19 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.
— По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
В четверг, 17 августа, в квартире жилого дома на Касимовской улице журналисты снимали сюжет о «профессиональных соседях». Двое мужчин решили помешать съемочной группе и применили физическую силу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».