Пьяный хоккеист не оплатил счет в кафе и покусал полицейского в Москве

"Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлена группа граждан, отказывавшихся оплачивать счет. В ходе разбирательства один из мужчин повел себя агрессивно нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства. В отношении задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), ему грозит штраф или административный арест до 15 суток. "Сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы", - добавили в главке.