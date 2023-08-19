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В Москве произошел пожар в центре акушерства и гинекологии

В Москве произошел пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина. Специалисты экстренных служб эвакуировали около 100 человек. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве произошел пожар в центре акушерства и гинекологии
© РИА Новости

Источник отметил, что сотрудники оперативных служб в настоящее время обследуют помещения больницы.

По словам очевидцев, в здании наблюдается задымление.

Причины возгорания пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.

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