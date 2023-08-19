Обвиняемого в убийстве женщины в Воронеже нашли без сознания
В Воронеже нашли обвиняемого в убийстве 28-летней женщины. Он был без сознания и имел ожоги тела. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по Воронежской области.
«Сегодня рано утром обвиняемый Коченков А.В. обнаружен сотрудниками полиции на территории Центрального района города Воронежа в бессознательном состоянии с ожогами тела», - сказано в сообщении.
Мужчину отвезли в больницу, ему оказывается медпомощь.
Коченков является обвиняемым по делу об убийстве в Воронеже 28-летней женщины. Её тело нашли 2 августа 2023 года в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Судмедэксперты обнаружили резаную рану шеи. Преступник скрылся с места происшествия.
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