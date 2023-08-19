Украинский дрон атаковал военный аэродром в Новгородской области

В Новгородской области ВСУ совершили террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 10.00 мск.

В ведомстве уточнили, что расчет поста внешнего наблюдения аэродрома обнаружил беспилотник и поразил его из стрелкового оружия.

В результате теракта, заметили в Минобороны, на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов. Оно было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.

Один самолет получил повреждения. Пострадавших нет.

На фотографиях, опубликованных очевидцами, над аэродромом поднимается дым.