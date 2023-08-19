Украинский дрон атаковал военный аэродром в Новгородской области
В Новгородской области ВСУ совершили террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 10.00 мск.
В ведомстве уточнили, что расчет поста внешнего наблюдения аэродрома обнаружил беспилотник и поразил его из стрелкового оружия.
В результате теракта, заметили в Минобороны, на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов. Оно было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.
Один самолет получил повреждения. Пострадавших нет.
На фотографиях, опубликованных очевидцами, над аэродромом поднимается дым.
По словам экспертов, принадлежность беспилотника к коптерному типу означает, что он запускался с территории области, так как дальность полетов таких дронов составляет от 500 м до 30 км.