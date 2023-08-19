Более 2,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Пролетарский» из-за возгорания машины на парковке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Видео с горящим на парковке торгового центра автомобилем очевидцы опубликовали в соцсетях, в здании сработала пожарная сигнализация. Загоревшийся автомобиль находился на минус первом этаже ТЦ.

Возгорание удалось ликвидировать, площадь и причины пожара уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.