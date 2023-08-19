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ФСБ поймала в ЛНР украинскую шпионку

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

ФСБ поймала в ЛНР украинскую шпионку
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Задержанная с августа 2022 года передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

ФСБ показала видео с признанием женщины.

На кадрах подозреваемая говорит, что негативно отнеслась к приходу в регион российских войск и раскрыла их местонахождение, понимая, что по ним будет нанесен удар. Она раскаялась в содеянном и призвала граждан не сотрудничать с украинской разведкой, так как придется понести ответственность за это.

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