В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Премьер провинции Дэвид Эби, которого цитирует Radio Canada, считает ситуацию "критической и нестабильной". По его словам, чрезвычайное положение должно способствовать принятию чрезвычайных мер, заявив о 45 тысячах объектах жилого и нежилого фонда, подлежащих эвакуации. Чрезвычайное положение позволяет предоставлять жилье, оборудование или другие ресурсы, необходимые для борьбы с пожарами.

В этом году Канада переживает сезон лесных пожаров, который бьет все исторические рекорды. В настоящее время более тысячи пожаров бушуют в стране с востока на запад, в том числе более 230 в Северо-Западных территориях и более 370 в Британской Колумбии на западном побережье, где были изданы приказы об эвакуации. В этом году в Канаде сгорело почти 14 миллионов гектаров - это площадь Греции, что почти вдвое превышает последний антирекорд 1989 года.