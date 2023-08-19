В Белоруссии задержали двух граждан при попытке запустить дрон в Литву

"Ночью 18 августа лидские пограничники задержали двух граждан Беларуси в населенном пункте Городище Вороновского района [Гродненской области]. Мужчины намеревались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс", - говорится в сообщении.