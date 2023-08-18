Спасатели ликвидировали пожар под Геленджиком

Спасатели ликвидировали пожар в Геленджикском лесничестве
В Геленджикском лесничестве спасатели ликвидировали пожар при помощи вертолета Ми-8 МЧС России. В ходе тушения пожара было сброшено более 30 тонн воды, передает РИА Новости.
«Пожар в Геленджикском лесничестве ликвидирован. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 11 сбросов, объемом 30 тонн воды», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что разведенный туристами костер спровоцировал крупный лесной пожар под Геленджиком. Возгорание произошло в районе бывшего кемпинга «Сосновый» — СНТ Сосновка, сообщает источник. Лес горит на площади более 1 гектара. По предварительной информации, причиной возгорания стало разведение костра группой туристов.
Отдыхающие в Сосновке туристы спешно начали покидать пляж и лесную территорию, завидев огонь и столб дыма. На месте возгорания уже работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Белорецком районе Башкортостана пожарные оказались заблокированы в горящем лесу, им пришлось бросить технику и искать спасения в горах, где их заметил спасательный вертолет. Пожарные неделю сдерживали возгорание возле сел Азнагулово и Катарыш, во время тушения огня часть группы оказалась окружена пламенем. Они оставили технику, двинулись по горам в единственную сторону, от которой их не отрезало огнем. В дыму пожарные сумели выстрелить из ракетницы, чтобы их увидел спасательный вертолет, всех удалось эвакуировать.