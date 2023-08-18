Прокуратура: 13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха, отравились парами хлора в бассейне.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне», — сказано в заявлении.
Отмечается, что трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи.
Ранее стало известно, что десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.