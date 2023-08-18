Прокуратура: 13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха, отравились парами хлора в бассейне.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне», — сказано в заявлении.

Отмечается, что трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи.