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У бывшего следователя по делу о ДТП с актером Ефремовым сожгли балкон

В Москве неизвестные подожгли балкон следователя Алексея Мишурова, занимавшегося уголовным делом о ДТП, за которое был осужден актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Baza.

У бывшего следователя по делу о ДТП с актером Ефремовым сожгли балкон
© Lenta.ru

По данным издания, инцидент произошел 17 августа около 17:00 на Бирюлевской улице. Злоумышленники под окнами следователя разлили бензин и подожгли его. В результате загорелся балкон. Огонь заметила дочь Мишурова и залила его ведром воды.

В настоящее время полиция ищет поджигателей.

Мишуров уволился из МВД после суда над актером. В феврале 2021 года он объяснил свое увольнение тем, что добровольно ушел на пенсию после 24 лет выслуги. Он также добавил, что дело Ефремова было громким, но несложным.

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