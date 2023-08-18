Рабочий упал в шахту лифта на юго-западе Москвы
В Москве рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта в жилом доме на Профсоюзной улице. Об этом источник в экстренных службах сообщил «360».
О происшествии стало известно примерно в 18:20. По словам осведомленного собеседника телеканала, мужчину нашли лежащим на крыше лифта между вторым и третьим этажами здания.
По предварительной информации, он скончался.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что, по данным столичной прокуратуры, двое рабочих 4 августа сорвались в шахту лифта на юго-западе Москвы при проведении монтажных работ.
Инцидент произошел на территории строительного объекта, расположенного на улице Кедровая. В результате происшествия погиб 33-летний рабочий, его 45-летний коллега получил травмы и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).