ФСБ пришла с обысками в два министерства Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в два министерствах Дагестана в рамках уголовного дела о махинациях, причинивших ущерб на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.