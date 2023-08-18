В Москве полиция задержала бездомную женщину за кражу в храме

В московском храме россиянку обокрала бездомная женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Инцидент произошел на Лубянке. Прихожанка обращалась к богу в молитвах и не заметила, как у нее украли сумку. Внутри были документы, деньги, телефон и другие личные вещи.

Отсутствие сумки девушка заметила только спустя час. Пропажу обнаружили у 61-летней женщины. Правоохранители оперативно задержали бездомную. На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Все украденные вещи пожилая женщина вернула хозяйке.