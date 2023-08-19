Под Волгоградом ликвидировали пожар в лесу

Возгорание на территории лесничества в Городищенском районе Волгоградской области ликвидировано на площади 15 га. Об этом ТАСС сообщили в комитете природных ресурсов региона, лесного хозяйства и экологии региона.

"В 21:00 пожар в Городищенском районе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории лесничества в Городищенском районе загорелся лес, площадь составляла 5 га. Пожар локализовали на площади 15 га. В тушении были задействованы около 100 человек и 20 единиц техники.