Врачи скорой помощи избили пьяную петербурженку, чтобы успокоить

Находящуюся в состоянии алкогольного опьянения жительницу Петербурга избили врачи скорой помощи, чтобы успокоить. Об этом сообщает »78».

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Врачи скорой помощи подобрали 27-летнюю нетрезвую петербурженку возле Кантемировского моста. По данным источника, девушка агрессивно себя вела и поэтому медики успокоили ее при помощи побоев.

В медицинском учреждении у девушки диагностировали множественные ссадины лица, ушиб правого локтевого сустава, предплечий, кистей и правой стопы. Кроме того, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

После произошедшего петербурженка обратилась в полицию с заявлением. Правоохранительные органы по факту инцидента начали проверку.