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Число отравившихся шаурмой во Владимирской области возросло до 56 человек

Во Владимирской области выявили новые случаи отравления шаурмой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Число отравившихся шаурмой во Владимирской области возросло
© depositphotos.com

В общей сложности после употребления некачественного продукта за медпомощью обратились 56 человек. Все они жаловались на повышенную температуру, рвоту и озноб.

«По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла», — сообщается в публикации.

Во время расследования представители ведомства обнаружили еще две точки, в которых пострадавшие покупали пищу. В этих заведениях проводят контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об отравлении 17 человек во Владимире. Причиной стала некачественная шаурма в общепите. Позже количество обратившихся возросло до 33. На трех точках общепита, где россияне отравились продуктом, работа приостановлена.

Ранее в Москве мужчина угрожал взорвать два торговых центра, если ему не привезут две шаурмы.

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