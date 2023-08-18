Число отравившихся шаурмой во Владимирской области возросло

Во Владимирской области выявили новые случаи отравления шаурмой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В общей сложности после употребления некачественного продукта за медпомощью обратились 56 человек. Все они жаловались на повышенную температуру, рвоту и озноб.

«По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла», — сообщается в публикации.

Во время расследования представители ведомства обнаружили еще две точки, в которых пострадавшие покупали пищу. В этих заведениях проводят контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об отравлении 17 человек во Владимире. Причиной стала некачественная шаурма в общепите. Позже количество обратившихся возросло до 33. На трех точках общепита, где россияне отравились продуктом, работа приостановлена.