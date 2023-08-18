Три человека погибли в результате взрыва в Донецке

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, взрыв произошел на Школьном бульваре возле лицея №5 около 20:00 часов. Несколько человек были ранены, их госпитализировали.
Отмечается, что на месте происшествия работают взрывотехники и экстренные службы. Причина взрыва устанавливается, по одной из версий, с беспилотника могли сбросить снаряд.
До этого агентство ТАСС сообщало, что в центре Донецка произошло не менее трех взрывов при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По Киевскому и центральному Ворошиловскому районам города менее чем за полчаса выпустили 12 снарядов калибра 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что артиллерия ВСУ «не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов». Отмечается, что прилет был зафиксирован в районе магазина «Изумруд».