Три человека погибли в результате взрыва в Донецке

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка, сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, взрыв произошел на Школьном бульваре возле лицея №5 около 20:00 часов. Несколько человек были ранены, их госпитализировали.

Отмечается, что на месте происшествия работают взрывотехники и экстренные службы. Причина взрыва устанавливается, по одной из версий, с беспилотника могли сбросить снаряд.

До этого агентство ТАСС сообщало, что в центре Донецка произошло не менее трех взрывов при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ).