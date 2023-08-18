На Украине резко выросло число уголовных дел, связанных с детским порно

Число уголовных дел, связанных с детской порнографией, резко выросло на Украине по сравнению с 2022 и 2021 годами. Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины.

По этим данным, если среднемесячное число возбуждаемых дел в 2022 году выросло на 27% по сравнению с 2021 годом, то в 2023 году этот показатель вырос на 77%. За весь 2022 год было возбуждено 1 880 дел (из них 785 - за детское порно), тогда как в 2023 году только за семь первых месяцев открыто 1 943 производства (из них 1 095 - за детское порно).