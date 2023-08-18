В Санкт-Петербурге собака спасла девочку от падения на голову тяжелой ветви
Собака спасла девятилетнюю девочку, на которую могла упасть большая ветвь дерева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Видео инцидента на улице Руднева попало на камеру видеонаблюдения, размещенную в подъезде. Ребенок гулял со своей собакой Броней по пешеходной дорожке, когда на нее начала падать сухая ветка. Питомец среагировал на треск и утащил девочку за собой — кусок дерева упал всего в нескольких сантиметрах от нее.
Мать несовершеннолетней рассказала, что подобных пересохших веток на деревьях возле дома много. Одна из них висит прямо над дорожкой и тоже может упасть на человека. Женщина уже обратилась в садово-парковое предприятие, однако там никак не отреагировали на опасность.
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