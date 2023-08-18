Вырывающееся из двигателя пламя привело к панике на борту самолета в США

Видео, снятое одним из пассажиров рейса Southwest Airlines, запечатлело, как пламя вырывается из правого двигателя самолета по пути из Техаса в Мексику. Как сообщает Daily Mail, наблюдавшие это пассажиры «пришли в ужас» и на борту началась паника.

Лайнер поднимался из аэропорта Уильяма П. Хобби в Хьюстоне, когда пассажиры заметили пламя.

«Я подумал: «Черт, он упадет». <…> Он [самолет - прим.ред.] начал раскачиваться слева направо, <…> я летаю пару раз в месяц и знаю, что это ненормально, поэтому я открыл шторку и увидел, как из двигателя вылетают огненные шары», - рассказал Коул Калисек, снявший видео инцидента.

В Southwest Airlines заявили, что рейс вернулся в аэропорт и был проверен на «потенциальную механическую проблему». Пассажиров отправили в Мексику на другом самолете.