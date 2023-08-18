МВД России объявило в розыск журналиста Шаиняна

МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает РИА Новости.

Блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не указывается. В июле Росфинмониторинг внес Шаиняна в перечень террористов и экстремистов.