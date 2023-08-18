СМИ: В Москва-Сити эвакуируют несколько башен
В Москва-Сити эвакуируют несколько башен. По информации телеканала «360», кто-то позвонил в экстренные службы и рассказал о прилете беспилотника.
Также информацию подтвердили в РИА Новости.
Спасатели получили сигнал в 11:43 мск. Представитель администрации комплекса рассказал журналистам, что поступил звонок о прилете дрона на Пресненской набережной. Людей решили вывести из зданий.
Свидетели заметили автомобили МЧС России возле «IQ-квартала» и ТЦ «Афимолл Сити» — из одного из них вышли около 2 тысяч человек. Источник телеканала сообщил, что прибывшие на место спасатели не нашли никаких признаков падения БПЛА. Обстановка в районе остается спокойной.
Предположительно, звонок поступил в службы после распространения в ряде Telegram-каналов фейка о пролете беспилотника в Серпухове. Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа, этот факт не подтверждается, а сообщений о БПЛА в небе от местных жителей не поступало.
Напомним, что в 4:00 мск 18 августа Киев вновь попытался атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотника. Как сообщало Минобороны РФ, после воздействия средств ПВО дрон отклонился от курса и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Здание Экспоцентра получило незначительные повреждения.