СМИ: В Москва-Сити эвакуируют несколько башен

В Москва-Сити эвакуируют несколько башен. По информации телеканала «360», кто-то позвонил в экстренные службы и рассказал о прилете беспилотника.

Также информацию подтвердили в РИА Новости.

Спасатели получили сигнал в 11:43 мск. Представитель администрации комплекса рассказал журналистам, что поступил звонок о прилете дрона на Пресненской набережной. Людей решили вывести из зданий.

Свидетели заметили автомобили МЧС России возле «IQ-квартала» и ТЦ «Афимолл Сити» — из одного из них вышли около 2 тысяч человек. Источник телеканала сообщил, что прибывшие на место спасатели не нашли никаких признаков падения БПЛА. Обстановка в районе остается спокойной.

Предположительно, звонок поступил в службы после распространения в ряде Telegram-каналов фейка о пролете беспилотника в Серпухове. Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа, этот факт не подтверждается, а сообщений о БПЛА в небе от местных жителей не поступало.