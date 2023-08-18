Житель Свердловской области взял любовницу в заложники

«Мужчина ехал в машине вместе с возлюбленной. По пути они поссорились, мужчина взбесился и сломал ей два ребра, после — над ней надругался. Потом он привез ее домой и запер в квартире, не давая вызвать скорую», — пишет telegram-канал Uralmash.