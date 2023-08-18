В Москве заочно арестовали украинского бизнесмена Евгения Черняка

"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Он объявлен в розыск", - рассказал собеседник агентства.