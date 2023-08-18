ФСБ пресекла попытку контрабанды 250 кг янтаря из Калининградской области
ФСБ задержала в Калининградской области двух россиян, которые пытались перевезти около 250 килограммов янтаря через государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
Попытка контрабанды пресечена в Краснознаменском районе региона. У задержанных изъяли около 250 кг янтаря — сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость груза превышает 5 млн рублей.
В ФСБ напомнили, что янтарь относится к стратегически важным ресурсам. Правоохранительные органы продолжают разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что 17 августа ФСБ сообщила о задержании в Красноярском крае двух человек, которые планировали взорвать базовые станции связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. По информации спецслужбы, таким образом они хотели помешать Минобороны рассылать повестки через сервис госуслуг.