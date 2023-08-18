Директора московской школы задержали за стрельбу на детской площадке

Директора столичной школы №734 Тимофея Сергеева задержали за стрельбу из пистолета на детской площадке, сообщает Telegram-канал Baza. По словам мужчины, он всего лишь записывал видеоанонс.

Инцидент произошел на востоке Москвы, в Окружном проезде. Выстрел напугал местных жителей, и они вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД задержали Сергеева и одного из педагогов возглавляемой им школы.

В отделе полиции директор пояснил, что в начале сентября для учеников школы №734 запланирована экскурсия на Бородинское поле и показ реконструкции сражения. Чтобы пальба не напугала детей, Сергеев решил записать видео и наглядно показать, что бояться нечего, так как огонь будет вестись из ненастоящего оружия. Для записи ролика директор взял пистоле-пугач, а местом съемки выбрал детскую площадку.

Вскоре после задержания руководителя школы и учительницу отпустили. Пистолет у них изъяли.