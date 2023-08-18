Прокуратура утвердила обвинение по еще трем убийствам «ангарского маньяка»
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по еще трем убийствам в отношении 59-летнего «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина совершил эти преступления в период с 1997 по 2003 год.
Прокуратура считает, что Попков встречал женщин на улицах, предлагал подвезти или провести время вместе, а после увозил в безлюдные места и убивал.
Напомним, что Попков — бывший сотрудник милиции. Его признали виновным в убийстве более 80 человек в период с 1990 по 2010 год. В январе 2023 года он признался в еще трех преступлениях — убийстве 25-летней, 27-летней и 31-летней женщин.
В 2015 году Попков получил первый пожизненный приговор за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. В 2018 году суд назначил ему второй пожизненный срок. Его жертвами становились в основном молодые девушки. Кроме того, «ангарский маньяк» убил коллегу по милиции.