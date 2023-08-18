Прокуратура утвердила обвинение по еще трем убийствам «ангарского маньяка»

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по еще трем убийствам в отношении 59-летнего «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина совершил эти преступления в период с 1997 по 2003 год.

Прокуратура считает, что Попков встречал женщин на улицах, предлагал подвезти или провести время вместе, а после увозил в безлюдные места и убивал.

Напомним, что Попков — бывший сотрудник милиции. Его признали виновным в убийстве более 80 человек в период с 1990 по 2010 год. В январе 2023 года он признался в еще трех преступлениях — убийстве 25-летней, 27-летней и 31-летней женщин.