Россиянин сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию

В Иркутске полиция и ФСБ задержали 41-летнего местного жителя, который поджег оборудование вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

© Lenta.ru

Мужчина совершил правонарушение после того, как два года назад прочитал в интернете о вреде 5G. По словам поджигателя, он стал чувствовать излучения, которые мешали ему спать и «вызывали боль в глазных яблоках». С тех пор он начал изучать по интернет-статьям влияние сотовой связи на окружение.

Устранить причину недугов мужчина решил несколько месяцев назад и все это время готовился. В итоге он купил горючую жидкость и ночью накануне отправился к вышке, где поджег провода трансформатора. Утром мужчина сфотографировал место происшествия и отправил в полицию снимки с сообщением о проблемах с электроэнергией.