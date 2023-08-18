Новая атака беспилотниками на Москву: главное

Ранним утром 18 августа Вооруженные силы Украины попытались вновь атаковать Москву беспилотниками. После воздействия средств ПВО дрон изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Что известно о происшествии в столице — в материале «Рамблера».

Официальные заявления

Первым ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале он рассказал, что ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник.

Обломки упали в зоне Экспоцентра и не нанесли значимых разрушений. По его информации, в инциденте никто не пострадал. На место быстро прибыли экстренные службы.

Позднее информацию об инциденте опубликовало Минобороны РФ. В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что около 4:00 мск Киев вновь попытался атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотного аппарата.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — добавила пресс-служба.

Жертв и возгораний в результате происшествия нет, подчеркнули в Минобороны.

Последствия

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, после атаки БПЛА оказался поврежден фасад одноэтажного здания на Краснопресненской набережной, 14.

«Площадь повреждения составила 20 квадратных метров», — заявил собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, удар пришелся по восьмому павильону Экспоцентра. У него оказалась частично повреждена крыша.

Во время атаки беспилотника впервые сразу в четырех аэропортах (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) действовали ограничения на полеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.