В российском гипермаркете произошел мощный пожар

В Усть-Илимске Иркутской области на площади в 800 квадратных метров загорелся гипермаркет «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщило региональное МЧС в своем Telegram-канале.

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Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило утром 18 августа. До прибытия пожарных из здания магазина самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет.

В МЧС добавили, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчетов.