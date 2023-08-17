Глава Дагестана назвал причину трагедии в Махачкале
Причиной трагедии в Махачкале стала недобросовестность предпринимателей и надзорных органов. Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, передает РИА Новости.
Он также сообщил, что сейчас в рамках расследования уголовного дела значится только один подозреваемый.
Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.
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