Глава Дагестана назвал причину трагедии в Махачкале

Он также сообщил, что сейчас в рамках расследования уголовного дела значится только один подозреваемый.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.