Пропавший без вести в июле 35-летний рэпер Young Capone назван мертвым

"Пишу с тяжелым сердцем, ведь Young Capone был одним из моих первых хип-хоп/рэп-клиентов. Не могу в это поверить, но я только что получила сообщение о его неожиданной кончине! Друг, клиент, покойся с миром", - говорится в посте.