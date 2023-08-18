Пропавший без вести в июле 35-летний рэпер Young Capone назван мертвым
Официальный представитель 35-летнего рэпера Young Capone объявила через соцсеть, что ее клиент мертв.
Капоне (настоящее имя - Родригес Смит), он же - Dopeboy Ra и RaRa, протеже важного в хип-хоп-мире человека Джермейна Дюпри, пропал без вести в Чикаго еще в июле.
Причины, обстоятельства, детали предполагаемого инцидента и всё такое прочее его представитель, Алиша Картер, не озвучивает.
"Пишу с тяжелым сердцем, ведь Young Capone был одним из моих первых хип-хоп/рэп-клиентов. Не могу в это поверить, но я только что получила сообщение о его неожиданной кончине! Друг, клиент, покойся с миром", - говорится в посте.
Young Capone поднялся в середине нулевых из андеграундной сцены Атланты, известной кузницы соответствующих кадров. Альбомы - Tha Life of a Youngsta 2010 года, Paper и Politics. Его последний релиз - SlumMade 2.0 - вышел в конце прошлого года.