На востоке Москвы в квартире выбило стекла из-за хлопка

В Восточном административном округе (ВАО) столицы из-за хлопка в квартире выбило стекла. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 августа.

14 августа в одном из помещений апарт-отеля на севере столицы взорвался холодильник. По данным МЧС, инцидент произошел в доме № 20а на Ходынском бульваре. Рабочий чинил холодильник на 15-м этаже, и в какой-то момент взорвался фреон. Из-за этого на этаже побило стекла, но возгорания не произошло.