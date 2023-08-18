СК назвал причину смерти подростка, который потерялся в лесу в Кузбассе

Подросток, который с приятелями заблудился в лесу в Кемеровской области, умер от переохлаждения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти могло стать общее переохлаждение организма", - рассказали в пресс-службе.

Подростков нашли в 17 км от населенного пункта. Как пояснили дети, они отправились в лес за кедровыми шишками, заблудились, и были вынуждены ночевать в лесу под дождем. В последующем детей обнаружили спасатели, а 15-летний мальчик был найден без признаков жизни.

Уточняется, что по факту исчезновения была организована проверка.