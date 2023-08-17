В Ленобласти задержали женщину по подозрению в покушении на младенца

Правоохранительные органы задержали жительницу Пикалёво в Ленобласти, подозреваемую в оставлении новорождённого в мусорном пакете на улице.

«По данным следствия, подозреваемая, родив ребёнка в бане... умышленно оставила новорождённого мальчика в завязанном мусорном пакете на улице», — говорится в сообщении Следственного управления СК России по Ленобласти.

Женщину допрашивают, в ближайшее время ей предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее РЕН ТВ сообщало, что в Ленобласти был найден новорождённый в пакете.