В Ленобласти задержали женщину по подозрению в покушении на младенца
Правоохранительные органы задержали жительницу Пикалёво в Ленобласти, подозреваемую в оставлении новорождённого в мусорном пакете на улице.
«По данным следствия, подозреваемая, родив ребёнка в бане... умышленно оставила новорождённого мальчика в завязанном мусорном пакете на улице», — говорится в сообщении Следственного управления СК России по Ленобласти.
Женщину допрашивают, в ближайшее время ей предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Ранее РЕН ТВ сообщало, что в Ленобласти был найден новорождённый в пакете.
Женщина, которая нашла младенца, рассказала, что сначала приняла его за кошку. Ребёнка забрали на скорой помощи.