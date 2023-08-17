Следователи просят арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

Следователи предъявили фигуранту дела о взрыве в Махачкале Эльдару Насрулаеву обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекшем по неосторожности гибель 35 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, Следственный комитет просит арестовать его до 14 октября.

Суд изберет меру пресечения в закрытом режиме. Как ранее заявлял источник агентства в правоохранительных органах, необходимость ареста объясняется вменяемым деянием и тем, что подозреваемый проживает в другом регионе. Сегодня, 17 августа, его этапировали из Дагестана.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. Это привело к взрыву, после чего пожар перекинулся на соседние здания и автозаправку.

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в результате инцидента пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Жертвами происшествия стали 35 человек. 16 пациентов доставили на лечение в Москву спецбортом МЧС.