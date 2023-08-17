Следователи предъявили Насрулаеву обвинение по делу о гибели людей в Махачкале
Следствие предъявило обвинение Эльдару Насрулаеву по делу о взрыве на АЗС, в результате которого погибли 35 человек. Об этом стало известно в четверг, 17 августа.
Против Насрулаева возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Вечером 14 августа на АЗС около автосервиса в Махачкале прогремел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погибли 35 человек, пострадали более 100. После взрыва площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожар тушили 153 человека. «Вечерняя Москва» узнала, что стало причиной страшной трагедии.
16 августа президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших. Он поручил сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва на автозаправке в Махачкале.
Кроме того, Владимир Путин предложил помощь федеральных ведомств главе Дагестана Сергею Меликову, выслушав его доклад о взрыве около АЗС. Губернатор отметил, что президент внимательно выслушал доклад о произошедшем и о тех мерах, которые были приняты.