Следователи предъявили Насрулаеву обвинение по делу о гибели людей в Махачкале

Следствие предъявило обвинение Эльдару Насрулаеву по делу о взрыве на АЗС, в результате которого погибли 35 человек. Об этом стало известно в четверг, 17 августа.

© Вечерняя Москва

Против Насрулаева возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

— В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 октября в отношении Насрулаева Эльдара Теймуровича, обвиняемого в совершении преступления, — рассказала представитель Басманного суда в беседе с ТАСС.

Вечером 14 августа на АЗС около автосервиса в Махачкале прогремел взрыв. По последним данным, в результате ЧП погибли 35 человек, пострадали более 100. После взрыва площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожар тушили 153 человека. «Вечерняя Москва» узнала, что стало причиной страшной трагедии.

16 августа президент России Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших. Он поручил сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва на автозаправке в Махачкале.