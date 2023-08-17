Заподозренный в пьяной езде российский чиновник заявил об отравлении чаем

Глава Бичурского района в Бурятии, заподозренный в пьяной езде, заявил об отравлении чаем. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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Виляющий автомобиль российского чиновника остановили на дороге 16 августа. Когда сотрудники Госавтоинспекции перехватили Смолина, тот отказался проходить освидетельствование и поделился своей версией произошедшего.

Он уверял, что в тот день его пригласили на природу, где проходило неофициальное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника. Там, по словам бурятского чиновника, ему предлагали спиртные напитки. Он отказался, пояснив, что приехал на праздник на авто. Из вежливости Смолин взял чай — и, сделав глоток, «почувствовал странный привкус».

Затем глава Бичурского района отправился домой. В пути его и заметили сотрудники ДПС. После препирательств Смолина доставили в Центральную районную больницу (ЦРБ), где он согласился на медосвидетельствование.

Но позже чиновник намекнул, что доверять этим анализам не стоит, и пообещал пройти все заново в Улан-Удэ. Как утверждает Смолин, опасный чай ему попался в преддверии голосования на предстоящих выборах. Главврач ЦРБ также в них участвует, резюмировал чиновник.