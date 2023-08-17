Мужчина попытался подкупить сотрудника полиции на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы задержали мужчину, который попытался дать взятку сотруднику полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Регина Ильясова в четверг, 17 августа.
По ее словам, преступление произошло 15 августа в ресторане на улице Свободы. Сотрудник полиции собирался привлечь к административной ответственности иностранку, которая незаконно работала на территории РФ. Чтобы этого избежать, знакомый девушки попытался дать стражу правопорядка взятку в размере 15 тысяч рублей.
Полицейский отказался, а 48-летнего злоумышленника задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Суд заключил фигуранта под стражу.
Другого взяточника задержали на юге столицы. Водитель попытался подкупить инспектора ГИБДД, однако сотрудник полиции от денег отказался. Возбуждено уголовное дело. Штрафа за отсутствие страховки при этом мужчина не избежал.