Мужчина попытался подкупить сотрудника полиции на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы задержали мужчину, который попытался дать взятку сотруднику полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по городу Регина Ильясова в четверг, 17 августа.

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По ее словам, преступление произошло 15 августа в ресторане на улице Свободы. Сотрудник полиции собирался привлечь к административной ответственности иностранку, которая незаконно работала на территории РФ. Чтобы этого избежать, знакомый девушки попытался дать стражу правопорядка взятку в размере 15 тысяч рублей.

Полицейский отказался, а 48-летнего злоумышленника задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Суд заключил фигуранта под стражу.