По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом. Как сообщила полиция, инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам.