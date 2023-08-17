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Пожар произошел в квартире жилого дома в Зеленограде

В Зеленограде в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 17 августа.

Пожар произошел в квартире жилого дома в Зеленограде
© Вечерняя Москва

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на втором этаже корпуса № 622 в районе Савелки в Зеленограде. Огонь распространился на площади два квадратных метра.

Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС. Одного человека передали медикам для оказания помощи.

Другой пожар произошел на АЗС около автосервиса в Махачкале 14 августа. В результате 35 человек погибли и более 100 получили травмы различной степени тяжести. 16 августа специальный борт МЧС России доставил 16 пострадавших в Москву для прохождения лечения.