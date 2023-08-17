Пожар произошел в квартире жилого дома в Зеленограде

В Зеленограде в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 17 августа.

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По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на втором этаже корпуса № 622 в районе Савелки в Зеленограде. Огонь распространился на площади два квадратных метра.

Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС. Одного человека передали медикам для оказания помощи.