Машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане
Машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал SHOT, водитель утонул, а его пассажир смог выбраться из транспортного средства.
Инцидент произошел возле села Чилда в Тляратинском районе. Владелец ВАЗ-2114 решил подвезти односельчанина. На узком участке дороге машина стала уходить в обрыв — сперва над пропастью повисло заднее колеса. Водитель пытался исправить ситуацию, однако ему не удалось вернуть автомобиль на дорогу, и он рухнула в реку.
Пассажиру удалось выбраться из машины и выплыть, его отвезли в больницу. Позднее местные жители общими силами достали из реки автомобиль и нашли в нем тело погибшего автолюбителя.
Напомним, что 17 августа 8 человек пострадали в ДТП, которое произошло из-за пьяного 18-летнего водителя. Авария случилась в Ленобласти на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово. Молодой человек за рулем «Жигулей» не справился с управлением и столкнулся с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V.