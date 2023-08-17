Машина с людьми упала с обрыва в реку в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал SHOT, водитель утонул, а его пассажир смог выбраться из транспортного средства.

Инцидент произошел возле села Чилда в Тляратинском районе. Владелец ВАЗ-2114 решил подвезти односельчанина. На узком участке дороге машина стала уходить в обрыв — сперва над пропастью повисло заднее колеса. Водитель пытался исправить ситуацию, однако ему не удалось вернуть автомобиль на дорогу, и он рухнула в реку.

Пассажиру удалось выбраться из машины и выплыть, его отвезли в больницу. Позднее местные жители общими силами достали из реки автомобиль и нашли в нем тело погибшего автолюбителя.