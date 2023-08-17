Следователи этапировали в Москву подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале Эльдара Нарсулаева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ближайшее время Басманный суд столицы изберет ему меру пресечения.

Еще один собеседник агентства заявил, что следствие будет настаивать на аресте фигуранта, поскольку он проживает в другом регионе. Кроме того, вменяемое деяние предусматривает в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. Это привело к взрыву, после чего пожар перекинулся на соседние здания и автозаправку.

Как сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в результате инцидента пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Жертвами происшествия стали 35 человек. 16 пациентов перевезли на лечение в Москву спецбортом МЧС.