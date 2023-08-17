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В Москву этапировали подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале

Следователи этапировали в Москву подозреваемого в причастности ко взрыву в Махачкале Эльдара Нарсулаева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ближайшее время Басманный суд столицы изберет ему меру пресечения.

Еще один собеседник агентства заявил, что следствие будет настаивать на аресте фигуранта, поскольку он проживает в другом регионе. Кроме того, вменяемое деяние предусматривает в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Напомним, что вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Огонь перекинулся на помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. Это привело к взрыву, после чего пожар перекинулся на соседние здания и автозаправку.

Как сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в результате инцидента пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Жертвами происшествия стали 35 человек. 16 пациентов перевезли на лечение в Москву спецбортом МЧС.

При взрыве в Махачкале погибли родственники замминистра Дагестана

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас в качестве одной из предварительных версий чрезвычайного происшествия рассматривает нарушение правил хранения пожароопасных агрохимикатов.

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