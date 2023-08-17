Москвич организовал убийство знакомого миллионера, чтобы забрать его деньги

В столице мужчина организовал убийство знакомого миллионера и его семьи, чтобы забрать их деньги и ценности. Об этом «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 17 августа.

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По ее словам, злоумышленник задумал преступление еще в июле 2023 года. Мужчина из Новой Москвы поссорился с богатым другом, и в отместку решил организовать заказное убийство. Для этого он нашел исполнителя и рассказал ему план: необходимо было избавиться от миллионера и его семьи, после чего вынести из дома все ценное.

Киллер в преступлении участвовать не захотел и обратился в полицию. После этого заказчик общался с сотрудниками правоохранительных органов под прикрытием. Так, мужчина рассказал полицейским об образе жизни жертвы, описал его внешний облик, дал им адрес миллионера и аванс за его убийство. После передачи денег подозреваемого задержали.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Организация совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств в особо крупном размере» и «Организация приготовления к убийству по найму». В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.