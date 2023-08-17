На строящейся многофункциональной ледовой арене УГМК в Екатеринбурге произошел пожар из-за воспламенения лакокрасочных материалов и утеплителя. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.

В экстренные службы 17 августа поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.