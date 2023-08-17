Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге произошел из-за возгорания краски
На строящейся многофункциональной ледовой арене УГМК в Екатеринбурге произошел пожар из-за воспламенения лакокрасочных материалов и утеплителя. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.
В экстренные службы 17 августа поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
По прибытии на место огнеборцы обнаружили очаг возгорания на 6 этаже строения и локализовали его на площади 10 квадратных метров. Причиной инцидента стало воспламенение лакокрасочных материалов и утеплителя, сообщили в МЧС.
Газета.Ru: главные новости